"سوبر هاتريك" ينصّب كين زعيماً لهدافي البريميرليغ

وقبل مرحلة من نهاية منافسات الدوري الانكليزي، أصبح كين يتصدر لائحة الهدافين متقدماً على البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم ايفرتون في المركز الثاني برصيد (24 هدفاً) والتشيلي ألكسيس سانشيز مهاجم أرسنال في المركز الثالث (22 هدفاً).

وفي مواجهة الأحد بين إيفرتون وأرسنال في المرحلة الأخيرة من الدوري، ستكون الفرصة الأخيرة أمام لوكاكو وسانشيز لمعادلة السجل التهديفي لكين أو ربما تجاوزه في حال تسجيل ثنائية أو أكثر بالنسبة للأول ورباعية أو أكثر بالنسبة للثاني مقابل عدم تسجيل كين لأي هدف عندما يلعب توتنهام مع هال سيتي.