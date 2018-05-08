ساوثمبتون يعزز حظوظه في البقاء ويرسل وست بروميتش إلى الدرجة الأولى

وسجل الإيطالي مانولو غابياديني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72.



وكان الهدف غالياً كونه مكن ساوثمبتون من الارتقاء إلى المركز السادس عشر بعدما رفع رصيده الى 36 نقطة بفارق الأهداف أمام هادرسفيلد الذي يحل ضيفا على تشلسي غدا الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 35، فيما تجمد رصيد سوانسي سيتي عند 33 نقطة وبقي في المركز الثامن عشر المؤدي الى الدرجة الأولى.

وهو الهدف الخامس لغابياديني في مبارياته الـ 41 مع ساوثمبتون في مختلف المسابقات.

وعوض ساوثمبتون سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ايفرتون 1-1 السبت الماضي.

في المقابل، كان وست بروميتش يمني النفس بتعادل الفريقين اليوم ليبقي على حظوظه في البقاء حتى المرحلة الأخيرة، لكن فوز ساوثمبتون حسم موقفه في الدرجة الأولى بعد 8 مواسم في الدوري الممتاز بعدما بات يتخلف بفارق 5 نقاط عن المركز المنجي من الهبوط والذي يشغله حالياً كل من هادرسفيلد الذي يكفيه التعادل غداً مع تشيلسي لضمان بقائه في الدوري الممتاز.

