سانشيز يقود أرسنال إلى تشديد الخناق على توتنهام

على ملعب "الإمارات" في لندن، افتتح سانشيز النتيجة من هدف غير صحيح مستعملاً يده غير أنّ الحكم غض الطرف (34) قبل أن يعود ويضيف هدف تأمين النتيجة من ركلة جزاء (90) مع العلم أنّ الدقيقة ذاتها شهدت طرد مدافع هال، سام كلوكاس.

بهذا الفوز يصعد أرسنال إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة ومتخلفاً بفارق الأهداف مؤقتاً عن الوصيف توتنهام هوتسبير، والذي يخوض لاحقاً قمة المرحلة على أرض ليفربول صاحب المركز الخامس.