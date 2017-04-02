ساكو وألاردايس ووصفة البقاء في الدوري الممتاز

وبالفوز 2-1 على تشيلسي المتصدر اليوم السبت يكون بالاس فاز في أربع المباريات منذ مشاركة ساكو للمرة الأولى في شباط/ فبراير عندما كان الفريق في منطقة الهبوط.

وهدف تشيلسي الذي سجله سيسك فابريغاس في الدقيقة الخامسة هو الأول الذي يسكن شباك بالاس في تلك السلسلة من المباريات.

ويبتعد بالاس بأربع نقاط عن هال سيتي صاحب المركز 18 والأول في منطقة الهبوط رغم أن الاخير لعب مباراة واحدة أقل.

وبعد أن قلب ويلفريد زاها وكريستيان بنتيكي النتيجة بعد مرور أكثر من عشر دقائق بقليل على بداية المباراة أغلق ساكو جميع الطرق نحو مرمى فريقه.

وأبعد ساكو الكرة تلو الأخرى وأحكم الرقابة على المهاجم دييغو كوستا الذي ظهر غضبه في تدخل قرب النهاية على المدافع الفرنسي ليحصل المهاجم الاسباني على إنذار.

وقال سام ألاردايس مدرب بالاس إن مجيء ساكو قبل شهرين منح فريقه القوة التي كان يفتقرها منذ توليه المسؤولية في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وأضاف للصحفيين "هو يقود الأمور ويتحدث مع زملائه، هو يأخذ دور القيادة بما يقدّمه والمعلومات التي يمنحها لزملائه على أرض الملعب وبالتأكيد ساعدنا على زيادة كبيرة لقوتنا الدفاعية.

"اهتزاز شباكنا مرة واحدة في آخر أربع مباريات يوضح أهميته الكبيرة لنا وتأثيره على الفريق".

وابتعد ساكو عن تشكيلة ليفربول في العام الماضي واستبعد من الفريق الأول ولم ينضم لرحلة الفريق إلى الولايات المتحدة قبل بداية الموسم لأسباب تتعلق بالانضباط.

وأوقفه الاتحاد الأوروبي للعبة في نيسان/أبريل لسقوطه في اختبار منشطات وهي العقوبة التي اسقطها الاتحاد الأوروبي ذاته بعد نجاح هيئة الدفاع عنه في إثبات أنه لم يتناول أي مواد محظورة.

واليوم السبت أكد ساكو أن الروح القتالية للاعبي بالاس ربما تساعدهم على تفادي الهبوط.

وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا فريق جيد ويملك لاعبين ممتازين وبدأنا في الإيمان بإمكاناتنا، لو كافحت كأنه يومك الأخير يمكنك قلب كل شيء".