وأبدت أندية عدة عن رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، في فترة الانتقالات الصيفية بينها تشلسي وإيفرتون الإنكليزيين وبوروسيا دورتموند الألماني، الا أن اللاعب قرر البقاء مع النادي الذي انضم الى صفوفه وهو لم يزل في الثانية عشرة من العمر.

وقال بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي "كريستال بالاس سعيد بالإعلان أن ويلفريد زاها قرر البقاء في صفوف النادي من خلال تمديد عقده، ما سيجعل المهاجم يبقى في جنوب لندن حتى نهاية موسم 2022-2023".

وأدى زاها دورا حاسما في بقاء كريستال بالاس ضمن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي بتسجيله تسعة أهداف بعد بداية سيئة. وهو أعرب عن سعادته بالالتزام الجديد مع النادي، قائلا بحسب البيان "بطبيعة الحال، كنت أريد إنجاز هذا الأمر لكي أصب تركيزي على الموسم (الجديد). أنا مغتبط لكوننا نجحنا في إتمام هذا الأمر (التجديد)".

وأشاد رئيس النادي ستيف باريش الذي اقنع المدرب المخضرم روي هودجسون بتجديد عقده أيضا الأسبوع الماضي، بزاها معتبرا أن ما قام يؤكد ولاءه للنادي وللمنطقة جنوب لندن حيث نشأ.

وقال "هذا الاتفاق هو مثال آخر لالتزامه على المدى الطويل بالنادي والتزامنا تجاهه (...) هذا يوم رائع للجميع هنا في بالاس، أنصارنا وويلف بالطبع، وهو أمر يستحقه".

وكان زاها قد دافع عن ألوان منتخب إنكلترا في مباراتين وديتين لكنه قرر في النهاية تمثيل بلده كوت ديفوار. كما انضم لموسمين الى صفوف مانشستر يونايتد دون أن يفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، وأعير الى بالاس وكارديف، قبل أن يعود بشكل نهائي الى ناديه الأول مطلع 2015.

