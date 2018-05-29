رياض محرز إلى مانشستر سيتي خلال أيام (تقارير)

وذكرت التقارير أن الصفقة ستكلف خزائن بطل الدوري الإنكليزي نحو مئة مليون دولار أميركي وأنه قد يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يقود مدير الكرة في النادي المفاوضات مع مسؤولي ليستر سيتي، الذين وافقوا على المبلغ المعروض ويتم التفاوض الآن حول كيفية الدفع.



وأضافت التقارير أن المدرب بيب غوارديولا يريد دخول سوقِ الانتقالات في أسرع وقت ممكن، وذلك للعمل مبكراً على تجهيز الفريق للموسم المقبل الذي سيدافع فيه عن لقب الدوري.

وكان سيتي على بعد خطوة واحدة فقط من التعاقد مع محرز في شهر كانون الأول/ يناير، لكن الأمور توقفت في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

