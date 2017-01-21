روني ينقذ مانشستر يونايتد ويحطم رقماً قياسياً

وكان مانشستر يونايتد متأخراً بنتيجة المباراة المقامة ضمن المرحلة الثانية الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز قبل أن يعدل البديل النتيجة في الوقت بدل الضائع.

وجاء الهدف الأول لصالح ستوك سيتي من كرة عرضية حولها الإسباني خوان ماتا في مرمى مواطنه دي خيا بالخطأ (14) قبل أن يعدل روني لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة حرة مباشرة.



وحطم روني الرقم السابق المسجل باسم بوبي تشارلتون (249).



وسجل روني 17 هدفاً في 77 مباراة مع فريقه السابق إيفرتون و250 هدفاً في 546 مباراة مع يونايتد



واستمرت سلسلة مانشستر يونايتد الجيدة بلا هزيمة منذ الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر عندما خسر من فنربهتشه التركي في الدوري الأوروبي 2-1 لكنه سقط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي.

وفشل يونايتد في خطف المركز الخامس مؤقتاً من غريمه مانشستر سيتي الذي يلاقي توتنهام لاحقاً وصار رصيده 41 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن جاره.

بدوره أصبح مركز ستوك سيتي التاسع مهدداً بعد أن صار رصيده 28 نقطة.

وتعادل بورنموث مع ضيفه واتفورد 2-2 ليصبح رصيد الأول 26 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 24 لواتفورد الرابع عشر.

وتقدم واتفورد في مناسبتين بفضل البلجيكي كريستيان كباسيلي وديني (24 و64) وعدّل صاحب الأرض بفضل النروجي كينغ وأفوبي (49 82).

وفاز إيفرتون على مضيفه كريستال بالاس بفضل الهدف المتأخر الذي دوّنه الأيرلندي كولمان (87)، ليبقي فريقه في أجواء المنافسة على أحد المراكز الأوروبية بعدما صار رصيده 36 نقطة في المركز السابع.

وقاد أندي كارول وست هام للفوز على صاحب الأرض ميدلسبروه 3-1 عندما سجّل في مناسبتين (9 و44) وأضاف زميله الأرجنتيني كاليري الثالث (90) بينما سجّل هدف ميدلسبروه الوحيد الأوروغوياني أوستين (27).

وفاز وست بروميتش ألبيون على ضيفه سندرلاند بهدفي الاسكتلندي فليتشر والأيرلندي الشمالي برونت (30 و36).