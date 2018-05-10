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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

رابطة الكتاب الرياضيين تكرم النجم المصري محمد صلاح

من قبل
1:27 دقيقة

في الذكرى السبعين لتأسيسها ستقدم رابطة  الكتاب الرياضيين في انكلترا جائزتها السنوية لأفضل لاعب في الموسم للنجم المصري محمد صلاح وأعرب باتريك باركلي رئيس الرابطة عن أهمية هذه الجائزة وطريقة اختيار النجوم الفائزين بها. وفي لقاء خاص مع beIN SPORTS أكد باركلي أن التصويت على جائزة الموسم الحالي كان الأكثر صعوبة   نظرا للتقارب بين نجم ليفربول محمد صلاح ونجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين .
 

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