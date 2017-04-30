دي خيا يشرع مرماه بهدف لا يخلو من الغرابة

وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو متقدماً بهدف وحيد قبل أن يسجل المتألق سيغوردسون هدف التعادل لسوانسي (1-1) النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

وقرر هيريرا العودة لمساندة دي خيا في المرمى لكن الأخير طلب منه في اللحظات الأخيرة الالتحاق بحائط السد لتأتي كرة المنافس في مكان هيريرا تماماً.

سيغوردسون شارك في 21 من أهداف سوانسي الأربعين في الدوري الممتاز هذا الموسم (تسعة أهداف و 12 تمريرة حاسمة).