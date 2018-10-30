وحذا ألي (22 عاماً)، المولود في ميلتون كينس من أب نيجيري وأم إنكليزية، حذو هاري كاين والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون والكولومبي دافينسون سانشيز وهاري وينكس الذين وقعوا عقوداً جديدة لفترة طويلة في الأشهر الأخيرة.

وقال توتنهام على موقعه الرسمي في شبكة الأنترنت "يسعدنا أن نعلن أن ديلي ألي وقع عقداً جديداً مع النادي حيث سيستمر معه حتى عام 2024".

وأضاف "انضم إلينا لاعب الوسط كمراهق من نادي إم كاي دونس في عام 2015 وعمل على الفور على فرض نفسه في الدوري الإنكليزي الممتاز، وحصل على لقب أفضل لاعب واعد في الدوري، وعلى مكان في التشكيلة المثالية للدوري في أول موسمين له معنا".

يذكر أن ألي الذي سجّل 48 هدفا في 153 مباراة في مختلف المسابقات لتوتنهام، كان انضم إلى فريقه الحالي في العام 2015 قادماً من نادي ميلتون كينس.