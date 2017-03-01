خسائر ليفربول في 2016 تفوق 32 مليون يورو

وكان ليفربول أعلن عن أرباح بلغت 1,2 مليون يورو في 2014 مقابل خسائر مرتفعة وصلت إلى 58,3 مليون يورو في 2013.

واعتبر المدير العام للنادي الإنكليزي أندي هيوز في بيان صحافي أن: "هذه النتائج تظهر التطورات المالية الكبيرة التي تحققت في السنوات الست الأخيرة في إشراف مجموعة (فينواي سبورتس غروب) بفضل الاستثمارات التي وظفت في الفريق والملعب على حد سواء".

وأضاف: "الارتفاع في رقم الأعمال من 348,3 إلى 354 مليون يورو يعطي دفعة جديدة للوضع المالي للنادي رغم ارتفاع كلفة الانتقالات وأجور اللاعبين ونفقات وكلائهم".

وحصل ليفربول على توقيع 12 لاعباً في موسم 2015-2016، ودفع مبلغ 37,5 مليون يورو لقاء الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي، و34 مليون يورو للمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ومنذ شرائها النادي في 2010، ورثت المجموعة الأميركية ديوناً باهظة من المالكين السابقين فعمدت إلى اعادة هيكلة شاملة لتفادي الإفلاس.



ويحتل ليفربول المركز التاسع في التصنيف المالي لشركة ديلويت، وهو الوحيد بين الأندية العشرة الأولى في هذا التنصيف الذي لم يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي موسم 2015-2016، اكتفى ليفربول بالمشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث خسر النهائي أمام إشبيلية الإسباني 1-3، وانهى موسمه في المركز الثامن محلياً فغاب عن المسابقات الأوروبية. ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في الدوري المحلي بفارق مركز واحد عن آخر المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا.