حكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس يثير الجدل مجدّداً!

أثار مايكل أولفير، حكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الشهيرة، الجدل مجدّداً بعدم احتساب ركلة جزاء لوست هام يونايتد أمام ستوك سيتي في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الانكليزي الممتاز.

احتج لاعبو وست هام على الحكم بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء لفريقهم اثر دفع الأرجنتيني بابلو زاباليتا في الدقيقة 36.

وكانت اللقطة مشابهة لتلك التي منح على اثرها الحكم ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 93 أمام يوفنتوس الايطالي، لكن أوليفر اختار عدم منحها لوست هام.

وتعرض الحكم لموجة من الانتقادات بعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس مما تتطلب تدخل الشرطة الانكليزية لتوفير الحماية له خلال الأيام المقبلة.