جماهير توتنهام تجتاح ملعب وايت هارت لين بعد الفوز على مانشستر يونايتد

وعقب إطلاق صافرة النهاية لمباراة توتنهام وضيفه مانشستر يونايتد التي انتهت لصالح الأول 2-1 في المرحلة السابعة والثلان انطلقت جماهير وصيف الدوري الإنكليزي إلى الملعب مبتهجة بانتصار فريقها ووداعية خاصة للملعب.

وضمن توتنهام احتلال المركز الثاني بعد فوزه على مانشستر يونايتد، حيث رفع رصيده إلى 80 نقطة بفارق سبع نقاط عن ليفربول مع بقاء مباراة واحدة للريدز و8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي بقي له مباراتين.

في المقابل رفع مانشستر يونايتد المنديل الأبيض بشأن مشاركته في دوري أبطال أوروبا من خلال احتلال المركز الرابع في الدوري الإنكليزي حيث يبتعد عن مانشستر سيتي بفارق سبع نقاط، لكن أمله ما زال قائماً في حال فوزه بلقب يوروبا ليغ عندما يلتقي أياكس أمستردام في النهائي.