جراحة ناجحة للسويدي زلاتان ابراهيموفيتش

أجرى المهاجم السويدي لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي زلاتان ابراهيموفيتش جراحة ناجحة في ركبته في مستشفى UPMC المتخصص في مدينة بيتسبرغ الأميركية وفقا لما أفاد وكيل أعماله مينو رايولا الإثنين.

وأكدت المعلومات الخاصة التي وردت إلى beIN SPORTS عدم وجود أي خطر يهدد مسيرة اللاعب السويدي في الملاعب وهو قد باشر العلاج الطبيعي وفترة الاستشفاء تمهيداً لعودته لمزاولة اللعبة.

وأعلن رايولا أن مزيداً من التفاصيل ستعلن لاحقاً عن حالة اللاعب السويدي الذي لن يكون متوفراً لأي تصاريح إعلامية في الوقت الحالي.