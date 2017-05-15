تيري يمنح تشيلسي فرحة يفسدها بعد دقيقتين

ولم يلعب تيري مع تشيلسي هذا الموسم سوى في سبع مباريات قبل لقاء واتفورد بعد أن فضّل الإيطالي أنطونيو كونتي الاعتماد على خطة 3 - 4 - 3 وتكليف كل من البرازيلي دافيد لويس وكاهيل والإسباني أزبيلكويتا بحماية الخط الخلفي.

وسجل تيري هدف تشيلسي الأول (22) على ضيفه واتفورد في مباراة شكلية ومؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة، لكن قائد البلوز الأسطوري تسبب بإدراك التعادل بعد دقيقتين فقط بواسطة الفرنسي كابويه.

وحسم تشيلسي مسألة الفوز بلقب الدوري الإنكليزي هذا الموسم يوم الجمعة الفائت إثر انتصاره على مضيفه وست بروميتش 1-0 في المرحلة السابعة والثلاثين.

وقدم تشيلسي موسماً استثنائياً مع كونتي معوضاً احتلاله للمركز العاشر في الموسم الفائت الذي شهد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.