توتنهام يهزم تشيلسي ويحفظ تاريخ غريمه أرسنال

ويدين توتنهام بفوزه الخامس على التوالي والأول على تشيلسي في مواجهاتهما الخمس الأخيرة إلى المتألق ديلي آلي الذي سجل الهدفين، وحرم فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية خلال موسم واحد.

وسيكتفي تشيلسي بتشارك الرقم القياسي (13 انتصاراً متتالياً) مع جاره الآخر أرسنال الذي حققه خلال موسم 2001-2002، علماً بأن فريق "المدفعجية" أضاف فوزاً آخر في مستهل الموسم التالي ليصبح أيضاً صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية الممتدة من موسم لآخر.

وهذه الهزيمة الأولى لتشيلسي في الدوري منذ أن سقط أمام أرسنال بالذات (صفر-3) في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أنها لم تكن مكلفة كثيراً على صعيد الترتيب لأنه يتقدم بفارق 5 نقاط عن ليفربول الثاني (44 نقطة) الذي اكتفى الاثنين بالتعادل مع سندرلاند (2-2).

في المقابل، حافظ توتنهام على سجله المميز في معقله أمام جاره اللدود حيث لم يخسر أمامه منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012، كما أبقى مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو على سجله المثالي في مباريات دربي لندن على "وايت هارت لاين"، إن كان ضد تشيلسي أو أرسنال وكريستال بالاس ووست هام يونايتد (فاز بثماني مباريات وتعادل في أربع دون أن يخسر أي واحدة في معقل فريقه).

ورفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي الفائز الاثنين على برنلي 2-1، علماً بأنه سيواجه الأخير في 21 الحالي على "ستاد الاتحاد".

ولم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الأول إذ فشل أي منهما في تهديد مرمى الآخر بشكل فعلي رغم بعض المحاولات لكليهما، وذلك حتى الدقيقة 39 عندما اضطر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للتدخل بوجه محاولة رأسية كانت خارج الخشبات الثلاث أيضاً لإيريك داير إثر ركلة حرة لتوتنهام من الجهة اليمنى.

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، خطف توتنهام هدف التقدم من أول محاولة في اللقاء بين الخشبات الثلاث وذلك برأسية رائعة من ديلي آلي الذي وصلته الكرة بتمريرة طولية من الدنماركي كريستيان إريكسن، فارتقى لها عالياً وحولها في الزاوية اليسرى العليا لمرمى كورتوا (1+45).

ومع بداية الشوط الثاني، ضرب توتنهام مجدداً وأضاف هدفاً ثانياً كان بطلاه آلي وإيريكسن أيضاً وبطريقة مماثلة للهدف الأول إذ لعب الدنماركي كرة عرضية ارتقى لها اللاعب الدولي الإنكليزي وحولها برأسه في الشباك (54).

والهدف العاشر لآلي في 19 مباراة شارك فيها هذا الموسم، فعادل مجموع الأهداف التي سجلها في 33 مشاركة الموسم الماضي، والأهم من ذلك أنه أعاد الأمل بإمكانية منافسة تشيلسي على اللقب هذا الموسم.