توتنهام يعتمد ويمبلي أرضاً له في 2018 قبل الانتقال إلى ملعبه الجديد

ويحتاج توتنهام إلى فترة انتقالية قبيل إنجاز ملعبه الجديد الواقع على مقربة من ملعبه الحالي وايت هارت لاين في لندن، والذي سيتم هدمه بعد وضعه في الخدمة لأكثر من 118 عاماً.

وقال رئيس النادي دانيال ليفي في بيان مقتضب على حساب توتنهام عبر موقع "تويتر"، "نعيش حقبة من تاريخنا جاء فيها اليوم الذي وافقنا فيه على هدم ملعبنا المحبوب وايت هارت لاين".



وفي ضوء هذا الإعلان، سيخوض توتنهام مباراته الأخيرة على أرضه في وايت هارت لاين أمام مانشستر يونايتد في 14 أيار/مايو المقبل.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق أربع نقاط عن تشيلسي المتصدر، وهو يسعى إلى لقب أول منذ إحرازه ثنائية الدوري الإنكليزي وكأس إنكلترا في موسم 1960-1961.



كما تناول ليفي مباراة دربي لندن الأخيرة التي ستقام على ملعب وايت هارت لاين في مواجهة أرسنال الأحد، قائلاً "إنها مرحلة مثيرة في تاريخ النادي".

