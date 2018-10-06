وسجل هدف السبيرز الوحيد إيريك داير في الدقيقة الثامنة رافعاً رصيد فريقه إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وذلك قبل لقاء ليفربول مع مانشستر سيتي ولكل منهما 19 نقطة، وقبل لقاء تشيلسي 17 نقطة مع ساوثهامبتون، يوم غد الأحد.

في المقابل وقف رصيد كارديف عند النقطة الثانية وهو في وضع لا يحسد عليه أبداً في المركز الأخير.

وفي العودة إلى مجريات المباراة تعرض لاعب كارديف جو رالس للطرد في الدقيقة 58.

وأتى هدف النادي اللندني ضد منافسه الويلزي، إثر ركلة ركنية نفذها المدافع كيران تريبيير إلى رأس المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز، لترتد كرته من دفاع كارديف سهلة أمام داير الذي لم يجد صعوبة في تسديدها من مسافة قريبة، في مرمى نيل إثيريدغ.

وبحسب شركة "أوبتا" للاحصاءات الرياضية، كان هذا الهدف الأول لداير منذ 546 يوماً، أي منذ الفوز على واتفورد 4-0 في الدوري المحلي، في الثامن من نيسان/أبريل 2017.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم فاز إيفرتون خارج أرضه على ليستر سيتي 2-1.

سجل للفائز، البرازيلي ريتشاردليسون دي أندرادي 7، والآيسلندي غيلفي سيغوردسون 77، في حين سجل هدف الخاسر الوحيد ريكاردو بيريرا 40.

وأصبح رصيد إيفرتون 12 نقطة في المركز العاشر، ذات رصيد ليستر التاسع.

ولعب ليستر بـ10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 63 بعد طرد الجامايكي ويس مورغان لنيله الإنذار الثاني.

وعاد وولفرهامبتون من أرض مستضيفه كريستال بالاس بالفوز 1-0 سجله الآيرلندي مات دوهيرتي 56 ليحلق وولفرهامبتون في المركز السابع 15 نقطة، مقابل 7 نقاط لكريستال بالاس في المركز 14.

أما بورنموث فقد حقق فوزاً عريضاً على مستضيفه واتفورد قوامه 4-0 سجلها ديفيد بروكس 14، النرويجي جوشوا كينغ 33 و45، وكاليوم ويلسون47.

وتعرض لاعب واتفورد كريستيان كاباسيلي للطرد في الدقيقة 32 ما سهل من مهمة الضيوف الذين وصلوا إلى النقطة 16 في المركز الخامس. مقابل 13 نقطة لواتفورد في المركز الثامن.

وتعادل بيرنلي مع هيدرسفيلد 1-1 سجل للأول الويلزي سام فوكس 20 وللثاني الألماني كريستوفر شيندلر 66.

صار رصيد بيرنلي 8 نقاط في المركز 12 مقابل 3 نقاط لهيدرسفيلد في المركز 18.

