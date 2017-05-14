توتنهام يضمن المركز الثاني ومانشستر يونايتد يريح ليفربول

ويلعب توتنهام الموسم المقبل على ملعب "ويمبلي" قبل الانتقال إلى ملعبه الجديد في آب/اغسطس 2018 والذي سيبنى على أرض ملعبه الحالي.

وضمن توتنهام الوصافة بعدما عزز رصيده بـ80 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام ليستر سيتي سيخوضها الخميس المقبل.

وتجمّد رصيد يونايتد عند 65 نقطة في المركز السادس وتبخرت آماله في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى مسابقة دوري الأبطال، ويبقى أمله الوحيد التتويج بلقب "يوروبا ليغ" على حساب أياكس الهولندي في 24 الحالي في ستوكهولم.

وظلت المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإنكليزي بين ليفربول (73 مع مباراة واحدة) ومانشستر سيتي (72 مع مباراتين)، وأرسنال (69 مع مباراتين).

وافتتح توتنهام التسجيل عبر الكيني فيكتور وانياما بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من بن ديفيس أسكنها على يمين الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا (6).

وأهدر الفرنسي أنطوني مارسيال فرصة إدراك التعادل عندما توغل داخل المنطقة وسدد كرة بيمناه بجوار القائم الأيسر (18).

وكاد الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون يعزز تقدم توتنهام بهدف ثان من تسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها دي خيا (20)، ثم رأسية لهاري كاين مرت فوق العارضة (22)، وأنقذ دي خيا مرماه من هدف محقق بإبعاده تمريرة عرضية لديلي ألي من باب المرمى (25)، ثم أبعد تسديدة قوية لألي إلى ركنية (30)، وأخرى للاعب نفسه داخل المنطقة (45+1).

وأضاف كاين الهدف الثاني عندما تابع بيمناه ركلة حرة جانبية انبرى لها الدنماركي كريستيان إريكسن (48)، ليحظى بشرف أن يكون آخر لاعب من سبيرز يسجل هدفاً في "وايت هارت لاين".

وقلّص واين روني الفارق من مسافة قريبة إثر تمريرة من مارسيال (71).