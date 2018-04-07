سجل الدنماركي كريستيان إريكسن (52) وهاري كاين (63) هدفي توتنهام، والسنغالي مامي بيرام ضيوف (57) هدف ستوك سيتي.

وعزز توتنهام موقعه في المركز الرابع برصيد 67 نقطة بفارق الاهداف عن ليفربول مع مباراة مؤجلة للفريق اللندني امام ضيفه نيوكاسل، فيما زادت محن ستوك سيتي الذي بقي في المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد 27 نقطة.

وخسر واتفورد امام بيرنلي بهدف للارجنتيني روبرتو بيريرا (61) مقابل هدفين للويلزي سام فوكس (70) وجاك كورك (73)، وليستر سيتي امام نيوكاسل بهدف لجايمي فاردي (84) مقابل هدفين لجونجو شيلفي (18) والاسباني ايوزي بيريز (75).

وتعادل بورنموث مع كريستال بالاس بهدفين للفرنسي ليس موسيه (65) والنروجي جوشوا كينغ (89) مقابل هدفين للصربي لوكا ميليفوييفيتش (47) والعاجي ويلفريد زاها (75)، ووست بروميتش البيون مع سوانسي سيتي بهدف لجاي رودريغيز (54) مقابل هدف لتامي ابراهام (75)، وبرايتون مع هادرسفيلد بهدف لحارس المرمى الدنماركي يوناس لوسل (29 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف للبينيني ستيف مونييه (33).

واكمل برايتون المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه الهولندي دافي بروبر (74).