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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

توتنهام يستضيف ليفربول في قمة الجولة التاسعة

2:22 دقيقة

بعد أن تغنت الصحف الإنكليزية بأداء ليفربول المدهش وتوتنهام المجنون كما وصفتهما الصحف.. ها هما يلتقيان في مواجهة من العيار الثقيل على ملعب "ويمبلى" فى ختام منافسات الجولة التاسعة من الدورى الإنكليزي الممتاز.

وفي الجولة الثامنة  تغلب توتنهام الثالث على ضيفه بورنموث بصعوبة بهدف للدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة 47، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث. كما انتهت قمة الجولة السابقة من الدوري الإنكليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل 0-0 على ملعب أنفيلد.

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