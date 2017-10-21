توتنهام يستضيف ليفربول في قمة الجولة التاسعة

وفي الجولة الثامنة تغلب توتنهام الثالث على ضيفه بورنموث بصعوبة بهدف للدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة 47، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث. كما انتهت قمة الجولة السابقة من الدوري الإنكليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل 0-0 على ملعب أنفيلد.

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