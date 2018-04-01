حقق توتنهام فوزاً تاريخياً على حساب مضيفه وجاره اللندني تشيلسي 3-1، اليوم الأحد، وذلك لحساب المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

فوز اليوم هو الأول لتوتنهام على ملعب "ستامفورد بريدج" منذ شباط/فبراير 1990.

رغم تقدّم تشيلسي في النتيجة عبر نجمه الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 30، إلا أن توتنهام استطاع العودة وأدرك التعادل عبر الدنماركي كريستيان إيريكسن في الدقيقة 45+1، ثم أضاف ديلي ألي الهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يعود ألي لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66.

بهذا الفوز الثمين رفع توتنهام رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن تشيلسي الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الخامس وتضاءلت آماله في التأهل إلى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

مكاسب كثيرة جناها توتنهام خلال هذه المواجهة، فبالاضافة إلى ابتعاده بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وتحقيقه لفوز تاريخي على ملعب "ستامفورد بريدج"، استعاد الفريق هدافه هاري كين بعد تعافيه من الاصابة ودخوله في الدقيقة 74 مكان الكوري الجنوبي هيونغ مين.