توتنهام يجتاز ليفربول بالأربعة ومحمد صلاح يسجل

ورفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث متخلفاً بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الثاني، علماً بأنّ الفريقين سيلتقيان الأسبوع المقبل على ملعب "أولدترافورد".

أما مانشستر سيتي المتصدر فيبتعد عنهما بفارق 5 نقاط، في حين تراجع ليفربول إلى المركز التاسع.

وضرب توتنهام، العائد بتعادل ثمين من ملعب ريال مدريد الإسباني 1-1 في دوري أبطال أوروبا بقوة مبكراً بتسجيله هدفين، الأول عندما استغل هدافه هاري كين تردداً من مدافع ليفربول الكرواتي ديان لوفرين ثم خروج خاطئ للحارس البلجيكي سيمون مينيوليه ليفتتح التسجيل بعد مرور 4 دقائق.

ثم لعب كين دور الصانع عندما سار بالكرة مسافة طويلة قبل أن يضعها على طبق من ذهب لزميله الكوري الجنوبي صن ليتابعها في الشباك (12).

وردّ ليفربول بهدف ملعوب من المصري محمد صلاح بعد تمريرة بينية رائعة من جوردان هندرسون (24)، لكن توتنهام أعاد الفارق لهدفين بعد فشل دفاع ليفربول في تشتيت إحدى الكرات من ركلة حرة ليتابعها ديلي ألي في الشباك في الوقت الإضافي من الشوط الأول.

ورفع كين نفسه النتيجة إلى 4-1 مستغلاً خطأ آخر من مينيوليه (56).

وانفرد كين بالتالي بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، متقدماً بفارق هدف واحد عن مهاجمي مانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو ومانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو اغويرو.

وتألق حارس توتنهام الفرنسي هوغو لوريس في الذود عن مرماه وتحديداً لدى تصديه لتسديدة البرازيلي فيليبي كوتينيو القوية فطار لها منقذاً فريقه من هدف أكيد (65)، ثم تصدى برجله لتسديدة صلاح من داخل المنطقة (73).

واعترف مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بسوء دفاعه بقوله: "لقد كانوا سيئين، سيئين، سيئين، في الأوقات الحاسمة كانت رغبة الفريق المنافس أقوى من رغبة لاعبي فريقي".

أما هداف توتنهام كين فقال: "كانت التعليمات بأن نبدأ المباراة بسرعة لكي نحظى بمساندة الجمهور وهذا ما قمنا به تماماً".

وأضاف: "أعتقد بأننا لعبنا بطريقة جيدة جداً، هدف الفريق المنافس جاء خلافاً لمجريات اللعب في الوقت الذي كنا نضغط فيه لتسجيل الهدف الثالث".

