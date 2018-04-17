توتنهام يتحضر لاختبار الكأس بتعادل مخيب

وكانت الفرصة قائمة امام الفريق اللندني القادم من هزيمة على أرضه أمام مانشستر سيتي البطل (1-3) لكي يضع ليفربول الثالث تحت الضغط، وذلك من خلال الفوز على برايتون ما كان سيضعه على المسافة ذاتها من "الحمر" مع نفس عدد المباريات (34)، لكن مع أفضلية الأهداف للأخير.

إلا أن فريق المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو فشل في تخطي مضيفه الساعي للابتعاد عن منطقة الخطر، واكتفى بنقطة من هذه المرحلة الموزعة مبارياتها حتى الأربعاء المقبل بسبب نصف نهائي الكأس، رافعا بها رصيده الى 68 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وبفارق نقطتين عن ليفربول الثالث و8 عن جاره تشلسي الخامس.

وبعد شوط أول سلبي، اعتقد توتنهام أنه في طريقه للعودة بالنقاط الثلاث بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 48 عبر هدافه هاري كاين الذي وصلته الكرة من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، فسددها في الشباك ورفع رصيده الى 26 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين خلف مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح (30).

لكن فرحة كاين وتوتنهام لم تدم طويلا لأن برايتون ادرك التعادل بعد 143 ثانية من ركلة جزاء انتزعها الكولومبي خوسيه ايزكييردو من العاجي سيرج اورييه، وانبرى لها الألماني باسكال غروس بنجاح (50)، مانحا فريقه نقطته الـ36 في المركز الثالث عشر مؤقتا.

