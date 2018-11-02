تتجه الأنظار في البطولة الإنكليزية نحو مباراة من العيار الثقيل بيت ليفربول ومضيفه ارسنال على ملعب "الإمارات" في لندن، ثاني ورابع الترتيب بعد عشر جولات، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر للقاء حصرياً عبر beIN SPORTS.

يملك ليفربول في رصيده 26 نقطة وهو نفس رصيد مانشستر سيتي المتصدر، فيما يتأخر ارسنال عنه بأربع نقاط.

ويقدم الفريقان موسما ناجحاً بقيادة مدربيهما الألماني يورغن كلوب والإسباني أوناي ايمري الذي نجح في جعل ارسنال بين فرق الطليعة مجدداً.

مباراة ليفربول وارسنال ستكون يوم السبت الثالث من نوفمبر في تمام الساعة 20:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث مباشرة عبر قناة HD2.

ويسبق اللقاء استوديو تحليلي خاص لتفنيد كافة تفاصيل اللقاء وعرض آخر أخبار الفريقين ومستجداتهما.

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