تغريم مانشستر سيتي بسبب تصرف لاعبيه

واتهم الاتحاد الإنكليزي سيتي بسوء التصرف الأسبوع الماضي عندما أحاط لاعبوه بالحكم مايكل أوليفر بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح ليفربول إثر تدخل جايل كليشي ضد روبرتو فيرمينو.

وسدد جيمس ميلنر لاعب سيتي السابق ركلة الجزاء بنجاح بعدما حصل كليشي، الذي تدخل بتهور ضد فيرمينو، وديفيد سيلفا على انذارين. واستمر اعتراض لاعبي سيتي بعد ذلك.

وتعادل صاحب الضيافة بهدف سجله سيرجيو أغويرو.

وذكر الاتحاد في بيان "بعد جلسة استماع عقدتها لجنة النظام والمسابقات المستقلة اليوم.. تقرر تغريم مانشستر سيتي 35 ألف جنيه بعدما أقر باتهامه بسوء التصرف".



وأضاف "خالف سيتي المادة 20 من لوائح الاتحاد في حدود الدقيقة 50 من مباراة ليفربول في 19 -3- 2017.. عندما أخفق النادي في السيطرة على تصرف لاعبيه بطريقة مناسبة."

ويحل سيتي ثالث الترتيب ضيفا على ارسنال صاحب المركز السادس يوم الأحد المقبل.