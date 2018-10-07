متابعة: مازن الريس

تعادل ليفربول وضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد 0-0 في ختام المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ لم تظهر أفضلية لفريق على آخر، وهذا ما يثبته ملخص مباراة ليفربول وسيتي.

وكان من الملفت تألق المصري محمد صلاح من جانب ليفربول والجزائري رياض محرز من طرف السيتي إلا أنّ الأخير عانده الحظ بإهداره ركلة جزاء في الوقت القاتل.

وصار رصيد مانشستر سيتي وليفربول 20 نقطة بالتساوي مع تشيلسي لكن فارق الأهداف منح حامل اللقب الصدارة.

التغطية الخاصة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

(86) محرز يهدر فرصة التقدم بإضاعته ركلة جزاء بغرابة.

(74) محرز يسدد كرة على طريقته من داخل منطقة الجزاء يتألق أليسون بإبعادها.

(69) الفرعون صلاح ينطلق بسرعة "البرق" ويسدد كرة خطيرة تعلو المرمى.

(62) صلاح يرد مباشرة وتسديدته بين يدي إيدرسون.

(61) أخطر فرص المباراة تأتي من الجزائري رياض محرز الذي جاورت كرته القائم الأيمن للبرازيلي أليسون.

(54) البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي كاد يدفع ثمن فلسفته الزائيدة، لكن كرته التي ارتطمت بفيرمينيو جاورت المرمى.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

(38) خاصرة ليفربول اليمنى تضرب مجدداً والإسباني سيلفا كاد يصل إلى المرمى لولا تدخل الدفاع في الوقت المناسب.

انتصاف الشوط الأول واللعب متكافئ بين الفريقين مع غياب الخطورة.

مطالبة من مانشستر سيتي بركلة جزاء

(14) أولى محاولات سيتي تأتي من خلال ستيرلينغ لكن غوميز يبعد كرته إلى ركنية.

(10) سيطرة للريدز في البداية مع تراجع غريب للضيف مانشستر سيتي.