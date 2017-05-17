تعادل بلا طعم بين ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد

على ملعب الأصدقاء، لم ينجح أي من الفريقين في زيارة شباك خصمه في الشوط الأول رغم غزارة الفرص المهدورة من الطرفين.

وفي الشوط الثاني، أخذ ساوثهامبتون المبادرة الهجومية وهدد مرمى الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو في أكثر من مناسبة، لكنّ الفرص الأخطر كانت للضيوف بعد اختراق واين روني في الجهة اليسرى وإرسال عرضية أمام المرمى للأرميني هنريك مخيتاريان لم يصلها الأخير لتخرج دون استغلال (59).

ولعب روني دوراً مهماً في فرصة ثانية غنية عندما أعاد الكرة إلى الإسباني خوان ماتا الذي لم يحسن التعامل معها وبدا متعباً فأخرجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وأشرك ماركوس راشفورد بدلاً منه (69).

وعلى غير عادته، لم يكن مورينيو قلقاً لأنّ نتيجة المباراة غير مؤثرة على ترتيب الفريق الذي يعوّل على إحراز الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب أياكس أمستردام الهولندي من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكذلك كانت حال الفرنسي كلود بويل مدرب ساوثهامبتون.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة بفارق 6 نقاط خلف أرسنال، و5 نقاط أمام إيفرتون قبل مرحلة واحدة من نهاية البطولة، في حين صار رصيد ساوثهامبتون الثامن 46 نقطة وفك الشراكة مع وست بروميتش ألبيون.