موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس ضمن أبرز مباريات الاسبوع في الدوري الانجليزي

أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بالبداية القوية لفريقه في الموسم الجديد مؤكدا قبل مواجهة كريستال بالاس في الجولة القادمة من الدوري الإنكليزي الممتاز، أن مهاجميه (محمد صلاح، ساديو مانيه وروبرتو فيرمينو) لا يتنافسون فيما بينهم على تسجيل الأهداف بقدر حرصهم على تحقيق الفوز في المباريات والوصول بالفريق إلى أعلى مستوى.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس الاثنين مباشرةً وحصرياً عبر قناة HD2 على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة 21:00 بتوقيت مصر .

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