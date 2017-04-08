تشيلسي يواصل خطواته الثابتة نحو اللقب

وعزز تشيلسي موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة ليسير بثبات نحو الفوز باللقب في موسمه الأول بقيادة مدرب يوفنتوس السابق كونتي، حيث يبتعد بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر جاره اللندني توتنهام الذي اكتسح ضيفه واتفورد برباعية نظيفة.

وحسم تشيلسي نتيجة المباراة بنسبة كبيرة في الشوط الأول عندما تقدم بهدفين مبكرين عبر مدافع بورنموث آدم سميث الذي سجل خطأ في مرمى فريقه إثر تسديدة للدولي الإسباني دييغو كوستا في الدقيقة 17، والدولي البلجيكي إدين هازار في الدقيقة 20.

وقلص النرويجي جوشوا كينغ النتيجة بهدف رائع من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 42، لكن المدافع الإسباني ماركوس ألونسو أمن فوز تشيلسي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 68.