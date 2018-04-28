تشيلسي يواصل الضغط على توتنهام

وفي إطار محاولات تشيلسي بطل الموسم الماضي لاقتناص أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا نجح الفريق اللندني في حسم مواجهته مع مضيفه سوانسي سيتي بهدف مبكر لنجمه الإسباني سيسك فابريغاس أحرزه في الدقيقة الرابعة، فرفع بذلك رصيده إلى 66 نقطة معززاً موقعه في المركز الخامس ومواصلاً الضغط على توتنهام الرابع برصيد 68 نقطة، والذي يستضيف واتفورد في ختام المرحلة يوم الاثنين القادم.

ويخوض تشيلسي أيضاً نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ضد مانشستر يونايتد في 19 أيار/مايو على ملعب ويمبلي.

ويشارك الأربعة الأوائل في الدوري الإنكليزي الممتاز مباشرة في البطولة الأوروبية الأم، ويخوض الخامس والسادس منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

