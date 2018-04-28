العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

تشيلسي يواصل الضغط على توتنهام

من قبل
3:30 دقيقة

اقتنص تشيلسي فوزاً هاماً من مضيفه سوانسي سيتي بهدف نظيف في إطار المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، فقلص الفارق مع توتنهام الرابع إلى نقطتين فقط.

وفي إطار محاولات تشيلسي بطل الموسم الماضي لاقتناص أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا نجح الفريق اللندني في حسم مواجهته مع مضيفه سوانسي سيتي بهدف مبكر لنجمه الإسباني سيسك فابريغاس أحرزه في الدقيقة الرابعة، فرفع بذلك رصيده إلى 66 نقطة معززاً موقعه في المركز الخامس ومواصلاً الضغط على توتنهام الرابع برصيد 68 نقطة، والذي يستضيف واتفورد في ختام المرحلة يوم الاثنين القادم.

ويخوض تشيلسي أيضاً نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ضد مانشستر يونايتد في 19 أيار/مايو على ملعب ويمبلي.

ويشارك الأربعة الأوائل في الدوري الإنكليزي الممتاز مباشرة في البطولة الأوروبية الأم، ويخوض الخامس والسادس منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
 

الملخصات سوانسي سيتي الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي الإنكليزي