تشيلسي يكرّم تيري بفوز "عاطفي" على واتفورد قبل الوداع

وحسم تشيلسي اللقب في موسمه الأول مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي الجمعة بفوزه خارج ملعبه على وست بروميتش ألبيون 1-صفر، وهو خاض الإثنين مباراته الأولى بين جمهوره بعد التتويج وكانت احتفالية بامتياز، ويأمل النادي اللندني أن تكتمل الفرحة في 27 الحالي عندما يتواجه مع جاره أرسنال في نهائي مسابقة الكأس.

ورفع رجال كونتي رصيدهم إلى 90 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن جارهم توتنهام الثاني الذي يملك أيضاً مباراة مؤجلة يخوضها الخميس ضد مضيفه ليستر سيتي بطل الموسم الماضي.

وخاض تشيلسي اللقاء بفريق رديف حيث أجرى كونتي تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات النادي اللندني في الدوري الممتاز.

وكما كان متوقعاً، لعب قلب الدفاع والقائد جون تيري الذي سيعتزل بعد مباراة الأحد المقبل في "ستامفورد بريدج" ضد سندرلاند في لقاء سيستلم خلاله فريقه كأس الدوري، أساسياً في بادرة تكريمية من المدرب الإيطالي الذي أبقى ورغم هامشية المباراة على نجم الفريق وصانع العابه البلجيكي إدين هازار في التشكيلة الأساسية.

واحتفل تيري (36 عاماً) بأفضل طريقة بهذه المشاركة التكريمية إذ افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 22 إثر ركلة ركنية، مسجلاً هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ 16 كانون الثاني/يناير 2016.

لكنّ فرحة القائد الذي دافع عن ألوان النادي منذ 1998، لم تدم طويلاً لأنه أهدى واتفورد هدف التعادل بعد أقل من دقيقتين عندما أخطأ في إعادة الكرة لحارسه البوسني إزمير بيغوفيتش، فخطفها الفرنسي إتيان كابو وسددها في الشباك (24).

واستعاد الفريق اللندني تقدمه مجدداً في الدقيقة 36 إثر ركلة ركنية وصلت بعدها الكرة إلى الإسباني سيزار أزبيليكويتا الذي سدّدها من حدود المنطقة إلى الزاوية اليمنى.

وفي بداية الشوط الثاني، عزّز تشيلسي تقدمه بهدف من البلجيكي ميتشي باتشواي، بطل مباراة التتويج الجمعة ضد وست بروميتش، بعدما وصلته الكرة من الهولندي ناثان أكيه (49).

لكن سرعان ما أعاد واتفورد الفارق إلى هدف بمجهود فردي مميز للهولندي الآخر داريل يانمات الذي تلاعب بالدفاع قبل أن يسدد الكرة في الزاوية اليسرى (51)، ثم اكتملت عودة فريق المدرب الإيطالي الآخر وولتر ماتزاري عندما تمكن مواطنه البديل ستيفانو أوكاكا، وبعد ثلاث دقائق فقط على دخوله، من إدراك التعادل بعدما استفاد من خطأ دفاعي مشترك لتيري والفرنسي كورت زوما (74).

إلا أنّ الإسباني سيسك فابريغاس الذي دخل في الدقيقة 79 بدلاً من ناثانييل شالوباه، رفض أن يعكّر واتفورد على فريقه فرحة التتويج بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 88 إثر تمريرة من البرازيلي ويليان.

وأكمل واتفورد اللقاء بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد طرد المدافع النمساوي سيباستيان برودل لحصوله على إنذار ثان.