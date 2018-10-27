وجرى هذا الحادث عقب انتهاء مباراة ليستر سيتي أمام ضيفه وست هام يونايتد (1-1) لحساب المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي.

ولم يتم حتى الآن إعطاء أية تفاصيل عن وقوع ضحايا، مع العلم بأنّ مالك النادي التايلاندي فيشاي سريفادانابرابها قد اعتاد استقلال المروحية عندما يخوض ليستر مبارياته على أرضه.

بالمقابل، عرضت شبكة "سكاي" صوراً قالت إنها لطائرة مروحية تحترق، مشيرة إلى أنها تابعة لمالك ليستر، فيما ذكر بيان لشرطة ليسترشير "نتعامل مع الحادث بالقرب من كينغ باور ستاديوم. خدمات الطوارىء على دراية وتتصرف (مع الأمر)".

وأشارت "سكاي" إلى أنّ المروحية أقلعت من الملعب بين الساعة الثامنة والنصف والثامنة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لكنها عانت مشكلات بعد فترة وجيزة بدوار الذيل الخلفي قبل أن تتحطم في موقف قريب للسيارات.

من جهتها، ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية أن رايان براون وهو مصور حر كان يغطي المباراة، شاهد الطائرة وهي تتجاوز الاستاد قبل

تحطمها.

وقال براون "إن ما حدث حقا هو أن المحرك توقف وكانت الطائرة تصدر أصواتاً عالية. ساد الصمت قبل أن تبدأ مروحة الطائرة في الدوران ثم وقع انفجار كبير".

كما غرّدت خدمة الإسعاف: "نحن حاضرون أيضاً وسنقوم بتقديم معلومات إضافية عندما يصبح الأمر ممكناً".