بيليتش يحذر لاعبيه!

وقال بيليتش في مؤتمر صحفي "هذه مسؤولية المدرب. لا أتحدث عن اللوم. لا يوجد مجال للحديث عن ذلك. هذه مهمتي لتحمل هذه الهزائم والاستعداد لمباراتنا المقبلة أمام سوانزي."

ومع استضافة إيفرتون وتوتنهام هوتسبير وليفربول في الأسابيع المقبلة فإن وست هام سيكون على موعد مع مباراتين حاسمتين بالنسبة لبيليتش عندما يستضيف سوانزي ثم يحل ضيفًا على سندرلاند المتذيل.

وقال بيليتش: "سبق أن خضت مثل هذه المباريات من قبل وسبق لبعض اللاعبين خوض أيضًا مثل هذه المباريات. هذه ليست مباريات حياة أو موت لكننا لا نريد أن نصبح في موقف حياة أو موت."

وتحوم شكوك حول مشاركة المهاجم آندي كارول ولاعب الوسط ميخائيل أنطونيو يوم السبت أمام سوانزي لكن بيليتش يشعر بالتفاؤل بشأن الخروج بالنتيجة المطلوبة.