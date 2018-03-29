بوكيتينو يزف بشرى سعيدة للإنكليز بخصوص عودة كاين

وتعرّض كاين الذي سجل 31 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، للإصابة الشهر الماضي خلال مباراة فريقه ضد بورنموث ولم يكن من المنتظر أن يعاود التمارين قبل الشهر المقبل.

بيد أنّ بوكيتينو كشف خلال مؤتمر صحفي الخميس بأنّ تطوّر إصابة كاين إيجابي، وقال في هذا الصدد: "يجب أن ندرس حالته جيّداً. إنه متفائل جداً وهو يقوم بعمل جيد. كل يوم يتطور".

وأضاف: "سندرس حالته في الأيام القليلة المقبلة. من الصعب الآن القول نعم أم لا (بخصوص مشاركته). لا أستطيع القول لا، لكن لا أستطيع القول نعم أيضاً".

وأضاف: "ربما الأسبوع المقبل، لكنّ الأمر الأهم هو أننا متفائلون في ما يتعلق بتعافيه ونقوم بعمل رائع ونحن سعداء".

وأوضح: "بعد المباراة ضد بورنموث، أعتقد الجميع بأنّ غيابه سيكون طويلاً، لكنّ تعافيه كان رائعاً".

ولا يقف التاريخ إلى جانب توتنهام في مواجهة تشيلسي وتحديداً على ملعب الأخير "ستامفورد بريدج" حيث لم يفز منذ عام 1990 عندما لم يكن كاين قد ولد.

ويحتاج تشيلسي إلى النقاط بأي ثمن لأنه يحتل المركز الخامس، ويتخلف عن توتنهام الرابع بفارق 5 نقاط قبل ثماني مراحل على انتهاء الدوري.

يذكر أنّ الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانكليزي الممتاز تشارك في دوري الأبطال في الموسم التالي.