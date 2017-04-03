بوكيتينو: يجب أن نتعلم من تجربة الموسم الماضي

وفي الموسم الماضي فاز توتنهام أربع مرات فقط في مبارياته التسع الأخيرات ليتبعد ليستر سيتي ويحرز اللقب بفارق عشر نقاط. وفقد توتنهام المركز الثاني لصالح غريمه آرسنال في الجولة الأخيرة من الموسم.

وبفوزه 2-0على بيرنلي يوم السبت قلص توتنهام صاحب المركز الثاني الفارق مع الصدارة إلى سبع نقاط بعد خسارة تشيلسي 2-1 أمام كريستال بالاس ويتوقع بوكيتينو أن يواصل فريقه الضغط على المتصدر.



وأبلغ بوكيتينو وسائل إعلام بريطانية "أقول للاعبين دائماً يجب أن نظهر أننا تعملنا من الموسم الماضي، وإننا أذكياء".

وأضاف "كانت تجربة صعبة في النهاية لكنه أمر نحتاج للتفكير فيه كل مرة وأن نبذل الآن كل ما في وسعنا ونحافظ على مركزنا ونقاتل. أعتقد أن تقليصالفارق مع تشيلسي كان مهماً للغاية بالنسبة لنا".

والفوز في استاد تيرف مور كان الرابع على التوالي في الدوري لتوتنهام والثاني بدون مهاجمه هاري كين المصاب.

وفي وجود مواجهة ضد تشيلسي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي يوم 22 نيسان/ أبريل أبدى بوكيتينو سعادته بالعمل الجماعي الذي يقوم به فريقه.

ومضى المدرب الأرجنتيني قائلاً "نحن في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي وفي المركز الثاني في الدوري وأعتقد أن مركزاً أفضل من ذلك مستحيل".



وتابع "(الفوز بدون هاري) أمر جيد ومهم لأن كرة القدم تتعلق بالعمل الجماعي".



ويحل توتنهام ضيفاً على سوانزي سيتي صاحب المركز 17 في الدوري بعد غد الأربعاء.