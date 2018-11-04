وسجل كل من المدافع الهولندي ويسلي هوديت (خطأ في مرماه 6) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (12) والإسباني ديفيد سيلفا (18) ورحيم ستيرلينغ (47 و67) والألماني ليروي سانيه (91) أهداف مانشستر سيتي فيما دوّن داني انجز هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الثالث توالياً لمانشستر سيتي والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 29 نقطة منفرداً بالصدارة التي كان يتقاسمها مع ليفربول المتعادل مع مضيفه أرسنال 1-1 السبت، فيما مني ساوثهامبتون بخسارته السادسة هذا الموسم.

كما هي المرة الثانية عشرة التي يحقق فيها مانشستر سيتي الفوز بخمسة أهداف أو أكثر في الدوري بقيادة مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

ولم يتأثر مانشستر سيتي بغياب نجم خط وسطه كيفن دي بروين الذي ستبعده إصابة في الركبة اليمنى لمدة 5 أسابيع على الأقل، ففرض أفضليته أغلب فترات المباراة باستثناء دقائق قليلة في بداية الشوط الثاني.

واستعد مانشستر سيتي جيدا لاستضافة شاختار دانييتسك الأوكراني الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى إلى حجز بطاقته مبكراً إلى الدور الثاني.

بداية قوية



وضرب مانشستر سيتي بقوة في بداية المباراة وافتتح التسجيل مبكراً عندما مرر سيلفا كرة إلى سانيه داخل المنطقة فمررها عرضية إلى سترلينغ المنطلق من الخلف حاول المدافع هويدت قطعها لكنه تابعها بالخطأ داخل مرمى فريقه (6).

وعزز أغويرو تقدم مانشستر سيتي عندما تلقى سترلينغ كرة من البرتغالي برناردو سيلفا فتوغل داخل المنطقة مراوغًا أكثر من مدافع قبل أن يمررها زاحفة أمام المرمى فتابعها الأرجنتيني بيمناه في الشباك (12).

وهو الهدف السابع لأغويرو هذا الموسم فلحق بالغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال) والبلجيكي إدين هازار (تشيلسي) في صدارة لائحة الهدافين.

وعزز سيلفا بالهدف الثالث مستغلاً كرة عرضية من سترلينغ فشل سانيه في متابعتها برأسه فتهيأت أمام الدولي الإسباني السابق الذي تباعها "طائرة" بيسراه من مسافة قريبة في الزاوية اليمنى للحارس (18).

وحصل ساوثهامبتون على ركلة جزاء عندما خرج الحارس الدولي البرازيلي إيدرسون من عرينه لقطع انفراد داني إينغز لكنه عرقله، فانبرى لها الأخير بنفسه ونجح في التنفيذ (30).

وأعاد مانشستر سيتي الفارق إلى سابق عهده عندما خطف أغويرو كرة من المدافع البرتغالي سيدريك سواريز عند خط المرمى ورفعها عرضية تابعها سترلينغ داخل الشباك (45+2).

وتحسن أداء ساوثهامبتون مطلع الشوط الثاني وكاد يقلص الفارق في مناسبتين لولا تدخل رائع للحارس أمام جيمس وارد-براوز وإينغز.

لكن سترلينغ وجه الضربة القاضية للضيوف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة إثر تمريرة من أغويرو (67).

وختم سانيه المهرجان عندما تلقى كرة من سترلينغ عند حافة المنطقة فتلاعب بأحد المدافعين وسددها بيسراه على يمين الحارس أليكس ماكارثي (90+1).