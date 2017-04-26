ايقافات في بريطانيا وفرنسا على خلفية تهرب ضريبي

وأكد نادي ويست هام الانكليزي أنه موضع تحقيق من قبل سلطات الضرائب البريطانية التي أكدت أن ما يقارب 200 من أفرادها يشاركون في هذه العملية.

أما نادي نيوكاسل يونايتد الذي ضمن هذا الأسبوع عودته إلى الدوري الانكليزي الممتاز، فأفاد تقارير صحافية أنه أيضاً موضع تحقيق، وأنه مديره الاداري لي تشارنلي قد تم توقيفه.

وأشارت مصلحة الضرائب البريطانية في بيان إلى أنها "أوقفت العديد من الأشخاص العاملين في كرة القدم الاحترافية"، وأن 180 من أفرادها قاموا بإجراءات واسعة النطاق وعمليات تفتيش في مواضع عدة على جانبي بحر المانش، أي في فرنسا وبريطانيا.

وتحدثت المصلحة عن عمليات في "شمال غرب وجنوب شرق انكلترا" من دون أن تحدد المدن والأندية المعنية، مشيرة إلى أنه تم توقيف أشخاص "ومصادرة سجلات تجارية ومالية وأجهزة كومبيوتر وهواتف خليوية".

وأضافت أن السلطات الفرنسية "تساعد التحقيق البريطاني، ونفذت اعتقالات وعمليات بحث في عدة أماكن في فرنسا".

ويلعب وست هام في الدوري الانكليزي الممتاز ومقره في العاصمة لندن. أما نيوكاسل فيقع مقره في شمال شرق البلاد.

وفي حين أكد وست هام أنه "يتعاون بشكل كامل مع مصلحة الضرائب لمساعدتها في تحقيقاتها"، لم يعلق نيوكاسل على التقارير.

وأفاد نادي تشيلسي متصدر ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز أن مسؤولي مصلحة الضرائب زاروا مقره، من دون الاعتقاد بوجود أي مخالفات ارتكبها النادي اللندني.

وقال متحدث باسم النادي "في ما يرتبط بالتحقيق الموسع، طلبت مصلحة الضرائب بعض الاستفسارات التي سيوفرها النادي".

ولم تعلق رابطتا الدوريين الانكليزي والفرنسي على استفسارات حول القضية.

وأشارت مصلحة الضرائب "يرسل هذا التحقيق الجنائي رسالة واضحة، بأن أي مخالف لقوانين التحايل الضريبي سيتحمل العواقب".

وأشارت تقارير بريطانية الى ان التحقيقات مرتبطة بسوق الانتقالات، ورجح خبراء أنها تتعلق بشكل خاص بمسألة حقوق الصور.

ونشرت لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير الماضي تقريراً قالت فيه أنه تم "استغلال" قواعد حقوق الصور من أجل تجنب الضرائب.

وتسمح القواعد للاعبي كرة القدم بالتصريح عن دخلهم من حقوق الصورة بشكل منفصل عن راتبهم الأساسي، ما يحفز اللاعبين على تعزيز نسبة دخلهم من حقوق الصورة لخفض التزاماتهم الضريبية.

وقالت اللجنة في التقرير انها فتحت تحقيقاً حول حقوق الصورة لـ43 لاعباً، 12 وكيل أعمال و12 نادياً.

ويعتبر سوق انتقالات الدوري الانكليزي الأكبر في أوروبا بفارق كبير عن باقي البطولات. وأنفقت الأندية نحو 1.4 مليار جنيه استرليني هذا الموسم بحسب المحللين لشركة ديلويت، وبارتفاع بلغ 32 بالمئة عن موسم 2015-2106.

وتعاقد ناديا وست هام ونيوكاسل مع العديد من اللاعبين من أندية فرنسية في المواسم الأخيرة، حتى أن نيوكاسل تميز بـ"فيلقه" الفرنسي لارتفاع عدد اللاعبين الفرنسيين في صفوفه.