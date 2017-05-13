انزلاق رياض محرز يتسبب بجدل في استديو الدوري الإنكليزي

وألغى حكم الساحة مادلي هدف محرز الذي سجله من ركلة جزاء على مضيفه مانشستر سيتي (77) في المرحلة السابعة والثلاثين، بسبب لمسه للكرة مرتين عند تنفيذ ركلة الجزاء وهو ما يعني عدم صحة الركلة بالرغم من دخولها المرمى كما أدى لاحتساب ركلة حرة للفريق المنافس.

وحرم إلغاء الهدف ليستر سيتي من نقطة التعادل، حيث خسر 2-1 أمام مانشستر سيتي الذي يقاتل على انتزاع مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واعتبر جمال الشريف الخبير التحكيمي لقنوات beIN SPORTS أنّ قرار الحكم كان صحيحاً وهو ما أيده المقدم أيمن جادة، دون أن ينكر الأخير تحفظه على من سنّ الفقرة القانونية التي تمنع احتساب ركلة جزاء في حال لمس الكرة باليد من غير قصد داخل منطقة الجزاء، وتلغي هدفاً في حال لمس الكرة مرتين بدون قصد أيضاً.

وأعاد الزملاء في الاستديو حالة مشابهة تقريباً عندما سجّل الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد هدفاً من ركلة جزاء على ريال مدريد الأربعاء الفائت في إياب نصف نهائي دوي أبطال أوروبا، لكن التركي جونيت تشاكر احتسب الهدف.