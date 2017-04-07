انتهاء موسم السنغالي مانيه مع ليفربول رسمياً
أعلن مدرب ليفربول يورغن كلوب الجمعة نجمه أنّ السنغالي ساديو مانيه سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه للإصابة في ركبته أمام إيفرتون السبت الماضي في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "أنا واثق من أنّ ساديو سيحتاج إلى إجراء عملية جراحية لكني لست واثقاً مئة في المئة متى سيحصل هذا الأمر. ما هو واضح بأنّ موسمه قد انتهى".
وأضاف: "لم أكن أنتظر ذلك عندما رأيته بعد المباراة. أعتقد بأننا محظوظون لأنّ الأمر لم يكن أكثر سوءاً. نحن نقترب من نهاية البطولة ومن المستحيل أن يلعب هذا الموسم".
وتابع: "سيخلد إلى فترة توقف طويلة وسيكون جاهزاً لبداية الموسم المقبل. إنه النبأ السعيد الوحيد".
وأصيب مانيه في مباراة الدربي ضد إيفرتون التي انتهت بفوز فريقه 3-1 السبت الماضي.
وانضم مانيه (24 عاماً) إلى ليفربول مطلع الموسم الحالي قادماً من ساوثهامبتون، وسجّل 13 هدفاً وفي رصيده أيضاً 6 تمريرات حاسمة لفريقه في 27 مباراة في الـ"بريميرليغ" هذا الموسم.