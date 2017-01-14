انتصاران مذهلان لتوتنهام وآرسنال

وهو الفوز الثالث عشر لتوتنهام هذا الموسم والسادس توالياً منذ خسارته أمام مضيفه مانشستر يونايتد صفر-1 في المرحلة الخامسة عشرة في 11 كانون الأول/ديسمبر.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 45 نقطة وبات يتقدم بفارق نقطة عن ليفربول الذي يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد الأحد في ختام المرحلة، وبفارق 3 نقاط عن شريكه السابق في المركز الثالث مانشستر سيتي الذي يلعب غداً أيضا ًمع مضيفه إيفرتون.

وسيحل توتنهام ضيفاً على مانشستر سيتي السبت المقبل.

كما شدد توتنهام الخناق على جاره اللندني تشيلسي المتصدر الذي يلعب مع مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب في وقت لاحق السبت، إذ قلص الفارق بينهما إلى 4 نقاط مؤقتاً.

وكان توتنهام وضع في الخامس من كانون الثاني/يناير، حداً للانتصارات المتتالية لتشيلسي عند 13، وفاز عليه 2-0 في ختام المرحلة العشرين.

وتجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وفرض المهاجم الدولي هاري كين نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 12 و77 و82، بينما أتى الهدف الرابع من المدافع غاريث ماكاولي خطأ في مرمى فريقه (26).

آرسنال يكرر النتيجة

وكرر آرسنال النتيجة بفوزه 4-0 على سوانزي سيتي.

واستعاد الفريق اللندني توازنه بعد سقوطه في فخ التعادل أمام بورنموث، ورفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

وكان سوانسي سيتي كان صاحب الأفضلية، لكن آرسنال نجح في افتتاح التسجيل عبر هدافه الفرنسي أوليفييه جيرو الذي استغل كرة رأسية للدولي الألماني مسعود أوزيل ارتدت من المدافع إيلفي ماوسون فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (37).

وتحسن أداء آرسنال كثيراً في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثان عندما تلقى النيجيري اليكس ايوبي كرة داخل المنطقة فسددها قوية ارتطمت بقدم المدافع جاك كورك وعانقت شباك حارس المرمى اللندني السابق البولندي لوكاس فابيانسكي (54).

واستفاد آرسنال آيضاً من النيران الصديقة لتسجيل الهدف الثالث عندما خدع كايل ناوتون حارس مرماه بتحويله تمريرة عرضية لايوبي داخل المرمى (67).

واختتم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز المهرجان بهدف رابع من تسديدة من داخل المنطقة (73)، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين الى جانب مهاجم تشيلسي الدولي الإسباني دييغو كوستا.

وفاز وست هام يونايتد على جاره كريستال بالاس بثلاثية نظيفة سجلها الجزائري سفيان فغولي (68) وآندي كارول (79) والأرجنتيني مانويل لانثيني (86)، وبيرنلي على ساوثمبتون بهدف وحيد سجله جوي بارتون في الدقيقة 78.

وحول هال سيتي تخلفه أمام ضيفه بورنموث بهدف لجونيور ستانيسلاس (3 من ركلة جزاء) إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها الأوروغوياني ابيل هرنانديز (32 و50) وتايرون مينغز (62 خطأ في مرمى فريقه).

وعاد ستوك سيتي بفوز ثمين على حساب مضيفه سندرلاند 3-1. وتقدم الضيوف بثلاثية للنمساوي ماركو ارناوتوفيتش (15 و22) والعملاق بيتر كراوتش (34)، وسجل جيرماين ديفو هدف الشرف لأصحاب الأرض (40).

وتعادل واتفورد مع ميدلزبره صفر-صفر.