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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

النني يوقع عقداً جديداً مع أرسنال

من قبل
1:34 دقيقة

وقع لاعب وسط منتخب مصر لكرة القدم، محمد النني عقداً جديداً طويل الأمد مع ناديه أرسنال بحسب ما أعلن الأخير الاثنين من دون أن يكشف عن مدته.

 

وكان النني انتقل إلى صفوف أرسنال قادماً من بازل السويسري في كانون الثاني/يناير 2016 وخاض في صفوفه 65 مباراة.

وذكر النادي اللندني على موقعه الرسمي "يسعدنا أن نعلن بأن النني وقع عقداً جديداً طويل الأمد مع النادي".

وكان مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر اعتبر بأن النني احتاج إلى بعض الوقت لكي يتأقلم مع متطلبات الدوري الإنكليزي الممتاز لكنه نجح بعد ذلك.

وبدأ النني مسيرته في صفوف المقاولون قبل الانتقال إلى صفوف بازل عام 2013، وهو أحد أفراد المنتخب المصري الذي يشارك في مونديال روسيا 2018 للمرة الأولى بعد غياب 28 عاماً.

وسجل النني هدفين في صفوف أرسنال أحدهما في المباراة ضد برشلونة التي خسرها فريقه 1-3 الموسم الماضي، والثاني في مرمى باتي بوريسوف خلال فوز فريقه الساحق 6-صفر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
 

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