الـ"سيتي" يتجاوز ليستر ويقترب من دوري الأبطال

على ملعب "الاتحاد"، سجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، كان أولها للاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا وحامت حوله شبهات بالتسلل على رحيم سترلينغ الذي حاول الإستفادة من الكرة (29).

وتعرض الألماني لوروا سانيه لعرقلة داخل المنطقة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها البرازيلي الواعد غابريال خيسوس (36).

بيد أن الياباني شينجي أوكازاكي قلص الفارق بهدف رائع من كرة طائرة سكنت شباك الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو، مسجلاً هدفه الأول منذ كانون الأول/ديسمبر (42).

لكن أغرب لقطة في المباراة، كانت عندما انزلق محرز وهو يهم بتسديد ركلة الجزاء، إذ ارتطمت بقدمه اليمنى قبل أن يسددها باليسرى، فألغاها الحكم برغم دخولها المرمى (78).

وتنص قوانين اللعبة أنه لا يمكن لمسدد ركلة الجزاء لمس الكرة مرة ثانية، قبل أن ترتد من لاعب آخر، ما دفع الحكم روبرت مادلي إلى إلغاء الهدف.

نتيجة لذلك، تسلق سيتي الترتيب وأصبح ثالثًا مع 72 نقطة من 36 مباراة، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يحل الأحد على وست هام يونايتد ولعب مباراة أكثر.