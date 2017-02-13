الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي يرتقي إلى الوصافة

وسجل للفائز رحيم ستيرلينغ 29 ولاعب بورنموث تيرون منغس بالخطأ في مرمى فريقه 69.

واستفاد مانشستر سيتي من خسارة توتنهام أمام ليفربول، فأصبح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثانياً برصيد 52 نقطة خلف تشيلسي 60 نقطة.

بدوره تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 26 في المركز 14.

وخسر سيتي جهود مهاجمه البرازيلي الشاب غابرييل جيسوس بسبب إصابته وخروجه بعد ربع ساعة فقط من بداية المباراة.