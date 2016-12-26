الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي في المركز الثاني مؤقتاً

وقد يعود سيتي إلى المركز الثالث، فيما لو نجح ليفربول بالفوز على ستوك سيتي في المباراة التي ستقام الثلاثاء، إذ رفع سيتي رصيده إلى 39 نقطة، في حين يملك الريدز 37 نقطة حالياً والفوز يوصلهم إلى النقطة 40.

وهو الفوز الثالث للسيتيزينز، وكان ثمرة أهداف الإيفواري يايا توريه (72 ركلة جزاء) والنيجيري كيليتشي ايهياناتشو (78) وكورتس ديفيس ( 90+4 خطأ في مرمى فريقه).