الدوري الإنكليزي: ليفربول يعبر واتفورد بهدف كان

ليفربول ثالثاً برصيد بـ69 نقطة، أما واتفورد فتجمد رصيده عند النقطة 40 في المركز 13.

وابتعد الريدز نقاط أمام مانشستر سيتي الرابع، و4 نقاط أمام مانشستر يونايتد الخامس، مستفيداً من تعادلهما مع ميدلزبره 2-2 وسوانسي سيتي 1-1 على التوالي الاحد (خاض ليفربول مباراة أكثر منهما).

ويتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 81 نقطة، مقابل 77 لتوتنهام.

وتشارك الفرق الثلاثة الأولى في دوري الأبطال مباشرة، ويخوض الرابع الملحق المؤهل إليها.

وتلقى ليفربول ضربة مؤلمة في بداية المباراة بعد تعرض نجمه البرازيلي كوتينيو إلى اصابة في الفخذ الأيمن في الدقيقة الثالثة اثر اصطدامه بادريان ماريابا.

خضع كوتينيو على إثرها الى العلاج لدقائق لكنه لم يتمكن من اكمال المباراة، فاضطر المدرب الألماني يورغن كلوب إلى إشراك آدم لالانا بدلاً منه في الدقيقة الثالثة عشرة. وهي المباراة الأولى للالانا بعد غياب أكثر من شهر بسبب الاصابة.

وكان الدولي البرازيلي سجل أربعة أهداف في المباريات الخمس السابقة لليفربول في الدوري.

لم يشهد الشوط الأول فرصاً كثيرة على المرميين وانحصر فيه اللعب في منطقة الوسط، لكن ليفربول خرج منه متقدما بهدف للالماني إيمري كان في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وتلقى كان كرة من لوكاس من الجهة اليمنى تابعها بطريقة اكروباتية في الزاوية اليسرى للمرمى.

كان الفريقان أكثر خطورة على المرمى في الشوط الثاني مع فرص متبادلة خصوصاً من واتفورد في الدقائق الأخيرة، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى الصافرة النهائية.