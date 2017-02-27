الدوري الإنكليزي: ليستر ينتفض بعد رحيل رانييري

وسجل للثعالب نجمهم جيمي فاردي ثنائية 28، 60 وداني درينك ووتر 39، فيما وقع على هدف الريدز الوحيد البرازيلي فيليب كوتينيو 68.

وارتقى ليستر إلى المركز 15 برصيد 24 نقطة، مقابل تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 49 في المركز الخامس.

وكانت الأنظار متجهة نحو ليستر سيتي بعد إقالة رانييري الذي نال ثناء وتقديراً من العديد من مدربي فرق الدوريات الأوروبية، فانتفض الفريق بشكل رائع وقدم أداء غاب عنه كثيراً هذا الموسم، فضغط على ليفربول وحصل على عدد من الفرص سجل منها هدفين في الشوط الأول.

وقاد الفريق أمام ليفربول الثنائي كريغ شكسبير ومايك ستويل من الجهاز الفني الحالي بانتظار تعيين مدرب جديد.

وبانت رغبة ليستر بالفوز منذ بداية المباراة، فحصل على فرص عدة إلى أن افتتح التسجيل عبر هدّافه جيمي فاردي حين تلقى كرة بينية من منتصف الملعب وسددها من داخل المنطقة على يسار الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه (25).

وتواصل ضغط حامل اللقب وأضاف الهدف الثاني بطريقة رائعة إثر كرة مرتدة من دفاع ليفربول بعد ركنية تابعها داني درينكووتر وهي "طائرة" بلمسة واحدة في الزاوية اليسرى للمرمى (39).

وخطف فادري الهدف الثالث بعد ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني حين ارتقى فوق الجميع وتابع كرة برأسه في الزاوية اليسرى.

وجاء هدف الشرف لليفربول عبر البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 68.