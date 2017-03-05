الدوري الإنكليزي: كين يقود توتنهام لضمان الوصافة وسيتي ثالثاً

وتغلب توتنهام بصعوبة بالغة على ضيفه إيفرتون 3-2 الأحد ضمن المرحلة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز ليؤمن مركزه الثاني لجولة جديدة.

وواصل هاري كين تألقه مع توتنهام ووقع على هدفين من الثلاثية (20 و56)، مستفيداً من تمريرتي ديفيز وآلي، بينما كان نصيب لوكاكو هدفاً واحداً من كرة مواطنه ميراليس (81).

وحسم كين صراع الهدافين لمصلحته لينفرد بزعامة قائمة هدافي الدوري الممتاز بـ19 هدفاً أمام لوكاكو 18 ومن ثم التشيلي سانشيز لاعب أرسنال 17.

وجاءت آخر دقائق اللقاء مجنونة بتسجيل توتنهام للهدف الثالث بفضل ديلي آلي (90+2) ليرد إيفرتون بعدها بدقيقة من خلال البديل الإكوادوري إينر فالنسيا (90+3).

وارتفع رصيد توتنهام إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الثالث والفائز اليوم على مضيفه سندرلاند (0-2)، وبأربع نقاط عن ليفربول الرابع الذي تغلب بدوره على أرسنال على ملعب "أنفيلد" أمس السبت (3-1) في قمة المرحلة.

على ملعب "الضوء"، استعاد مانشستر سيتي المركز الثالث بعودته من سندرلاند بنقاط المباراة الثلاث بفضل هدفي نجميه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (42)، والواعد الألماني ليروي ساني الثاني (59).

ويبتعد تشيلسي المتصدر بفارق سبع نقاط عن توتنهام وسيلاقي مضيفه وست هام غداً الإثنين.