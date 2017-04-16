الدوري الإنكليزي - كيف احتفل مورينيو بفوزه على تشيلسي كونتي؟

وتداولت العديد من الصحف البريطانية في فترة سابقة انزعاج مورينيو الكبير من احتفال الإيطالي أنطونيو كونتي الاستعراضي برباعيته ذهاباً على مانشستر يونايتد، الأمر الذي جعل عشاق الكرة الإنكليزية يترقبون طريقة احتفال مورينيو بعد فوزه الأحد.

ولم يعط مورينيو اهتماماً كبيراً للفوز أمام الكاميرات المتربصة به، بل ظهر متماسكاً بعد انتهاء اللقاء وأشار إلى شعار مانشستر يونايتد بإصبعه أكثر من مرة في لقطة لها الكثير من الدلالات.

وكان مورينيو قد انتقد على العلن تعامل رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي معه في السنوات السابقة، خاصة وأنّ رجل الأعمال الروسي أقال السبيشال وان في مناسبتين، في الوقت الذي امتدح به صبر ملاك مانشستر يونايتد على الفريق.

واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنّ حركة مورينيو تشير إلى فخره بتدريب مانشستر يونايتد وتوجيهه رسالة لمالك تشيلسي.