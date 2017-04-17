الدوري الإنكليزي: فوز غالٍ لآرسنال على ميدلسبره

وسجل لآرسنال التشيلي ألكسيس سانشيز 41 والألماني مسعود أوزيل 71، فيما أحرز هدف ميدلسبره الوحيد الإسباني ألفارو نيغريدو 50.

وصار رصيد المدفعجية 57 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ميدلسبره عند النقطة 24 في المركز 19.

هدف سانشيز هو الـ19 له في الدوري حتى الآن، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف مهاجم إيفرتون البلجيكي روميلو لوكاكو (24 هدفاً) وهاري كاين مهاجم توتنهام (20).

ويتصدر تشلسي الترتيب برصيد 75 نقطة، مقابل 71 لتوتنهام، و66 لليفربول، و64 لمانشستر سيتي.

ويملك آرسنال مبارتان مؤجلتان أمام ليستر سيتي وساوثهامبتون.